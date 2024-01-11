​Журналист: «В некоторых командах Бразилии бразильцев даже меньше, чем в «Зените»

Бразильский журналист Фабио Алейшо высказался о большом количестве своих соотечественников в составе «Зенита».

По словам Алейшо, для его журналистской работы большое число бразильцев в «Зените» является плюсом. В то же время журналист назвал такую ситуацию странной.

«По идее «Зенит» сейчас может уже смело играть в чемпионате Бразилии (смеётся). Знаете, в некоторых командах Бразилии бразильцев даже меньше, чем в питерском клубе! Ну или столько же», - цитирует Алейшо «Спорт-Экспресс».

Алейшо добавил, что в Бразилии на поле в составе команды могут находиться пять легионеров. В «Зенит» теоретически может выйти на поле с восемью бразильцами.

«Зенит» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.