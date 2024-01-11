Защитник «Динамо» Скопинцев: «По футболу соскучился уже»

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал, какие эмоции испытывает после выхода из отпуска.

Игрок отметил, что его здоровье перед началом сборов феноменальное, ведь в отпуске он тренировался и поддерживал форму.

«По футболу уже соскучился, на каникулах играл, тренировал себя с мячом, занимался в зале», - приводит слова Скопинцева «Чемпионат».

В текущем сезоне 26-летний футболист принял участие в 22 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами партнёрам по команде.

«Динамо» после 18 туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.