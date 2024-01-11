​Агент дал понять, какой вариант готов рассмотреть Щенников

Агент Сергей Пушкин, который работает с защитником Георгием Щенниковым, высказался о ситуации игрока.

Как известно, 32-летний Щенников с лета находится без клуба после ухода из родного ЦСКА. За другие команды в своей карьере Георгий не выступал.

По словам Пушкина, Щенников сейчас тренируется индивидуально. Агент отметил, что экс-игрок ЦСКА делает успехи в бизнесе и понимает, что может обеспечивать семью не только футболом.

Пушкин сказал, что Щенников будет готов рассмотреть интересный вариант. При этом представитель футболиста дал понять, что защитник хотел бы играть в Москве или неподалёку.

«Георгий всю жизнь прожил в Москве, у него здесь семья, и сложно что-то менять, и неинтересно ехать в команду из региона. Если будет вариант с московской командой или с близлежащего региона, то, возможно, Щенников рассмотрит это предложение», - цитирует Пушкина Sport24.