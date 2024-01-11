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Мостовой — о Глушакове в «Ростове»: Может и потянет

11 Января 2024 • 15:10 Комментировать

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном переходе полузащитника Дениса Глушакова в «Ростов».

Мостовой отметил, что давно не видел экс-игрока сборной России на поле, поэтому надо смотреть на его физическую форму.

«Сейчас в РПЛ медленный футбол, может и потянет. Если желанием есть и физическое состояние позволяет играть, то никаких проблем не вижу», - приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, что первую часть сезона 36-летний футболист провел в костромском «Спартаке», но не отправился с ними на сборы.

Сегодня, 11 января, он провел медицинский осмотр в «Ростове». 

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