Мостовой — о Глушакове в «Ростове»: Может и потянет

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном переходе полузащитника Дениса Глушакова в «Ростов».

Мостовой отметил, что давно не видел экс-игрока сборной России на поле, поэтому надо смотреть на его физическую форму.

«Сейчас в РПЛ медленный футбол, может и потянет. Если желанием есть и физическое состояние позволяет играть, то никаких проблем не вижу», - приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, что первую часть сезона 36-летний футболист провел в костромском «Спартаке», но не отправился с ними на сборы.

Сегодня, 11 января, он провел медицинский осмотр в «Ростове».