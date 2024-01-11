Гершкович: Знаю не понаслышке, у Черчесова каждый день есть предложения

Председатель правления Объединения отечественных тренеров по футболу (ООТФ) Михаил Гершкович рассказал о будущем бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Спортивный функционер отметил, что экс-наставник «Спартака» и «Динамо» уже завтра готов был бы выйти на работу, и рассказал, что у Черчесова практически каждый день есть предложения, но он не принимает скоропалительных решений.

«Он примет предложение, исходя из своих взглядов, чтобы ему было интересно на будущем месте работы, чтобы стояли большие задачи и были результаты», - приводит слова Гершковича «Матч ТВ».

Последним клубом Черчесова был венгерский «Ференцварош».