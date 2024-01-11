Агент Чистякова высказался о возможном переходе защитника в «Ростов»

Агент защитника питерского «Зенита» Дмитрия Чистякова Андрей Талаев высказался о возможном переходе своего клиента в «Ростов».

Агент отметил, что интерес к игроку есть от многих клубов, но о конкретных нет смысла говорить, так как большинство клубов Российской премьер-лиги хотели бы заполучить Дмитрия, ведь он играет на проблемной позиции для российского футбола.

«Давайте без комментариев оставлю. Лучше в «Ростове» уточните», - приводит слова Талаева «РБ Спорт».

Контракт 29-летнего форварда с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в два миллиона евро.