​«Зенит» сообщил о начале медосмотра

Для футболистов «Зенита» зимний отпуск завершился. Пресс-служба питерского клуба сообщает о том, что в четверг команда начала проходить медицинский осмотр. Игроков ждут встречи с ЛОРом, травматологом, терапевтом и другими врачами. Кроме того, футболисты пройдут специальные тесты на беговой дорожке.

На первый зимний учебно-тренировочный сбор «Зенит» отправится в воскресенье, 14 января. Он будет проходить в Абу-Даби.

Отметим, что «Зенит» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. От «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на два зачётных балла.