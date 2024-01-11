Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Ростов» подпишет Саравию – трансфер уругвайца не сорвался эксклюзив

11 Января 2024 • 14:30 Комментировать

В прессе появилась информация о том, что трансфер Родриго Саравии в «Ростов» срывается. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», эта информация не соответствует действительности – 23-летний уругваец станет игроком ростовского клуба.

В «Ростов» Саравия переходит из клуба «Пеньяроль». При этом в последние месяцы полузащитник на правах аренды выступал в Аргентине за «Химнасию».

После первой части сезона «Ростов» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России. В восемнадцати прошедших турах команда Валерия Карпина смогла раздобыть двадцать один зачётный балл.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Пеньяроль трансферы футбола - зима 2024 Родриго Саравия ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Холанн перейдёт в «Барселону» Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» ​«Аль-Наср» показал, каков Роналду в раздевалке ​Эксперты назвали самого дорогого футболиста в мире, Мбаппе – на 27 месте ​Мбаппе назвал клуб, куда хочет перейти Мбаппе договорился с новым клубом ​В «Манчестер Сити» утвердили нового капитана команды Мбаппе сильно обидел «Реал», «Манчестер Юнайтед» поставил ультиматум тренеру, а «ПСЖ» могут лишить очков – в главных слухах недели «Манчестер Сити» может продать Холанна - названы условия Спалился: Промеса нашли в Дубае, он может подставить «Спартак»
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера «Лас-Пальмас» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше ​Холанн перейдёт в «Барселону» ​Умер легендарный Беккенбауэр Роналду был лучше в 2023 году, а Месси кинули «золотую кость» «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 ​«Реал» сыграет с «Атлетико»: Результаты жеребьёвки Кубка Испании Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте»
СКА разобрался с «Витязем» в матче КХЛ Касаткина обыграла Калинскую и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде В Госдуме отреагировали на письмо украинских спортсменов президенту Франции Макрону Канарейкин высказался о неудачной серии «Спартака» Свищев высказался о том, что на чемпионате Европы по фигурному катанию будут участвовать 27 спортсменов, родившихся в России ЦСКА разгромил «Торпедо» в матче КХЛ «Металлург» обыграл «Локомотив» в матче КХЛ Квалификация Australian Open: пять россиянок прошли дальше, пять - вылетели «Амур» дома всухую разгромил «Сибирь» «Авангард» в овертайме вырвал победу у «Адмирала»
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Января
14:53 · Россия. Премьер-лига
Агент Чистякова высказался о возможном переходе защитника в «Ростов»
14:35 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» сообщил о начале медосмотра
14:21 · Россия. Премьер-лига
Петржела: Главным тренером «Зенита» можно назначать португальца или бразильца
14:12 · Россия. Премьер-лига
Глушаков — о медосмотре в «Ростове»: Сказали, что всё хорошо: молодой, перспективный, ещё поиграю
14:03 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» забил меньше всех с сезона-2019/20 среди команд, выигравших первый круг
14:01 · Россия. Премьер-лига
Зарема раскритиковала «Спартак» 1
13:58 · Кубок России
​Стало известно, где РФС хочет провести суперфинал Кубка России
13:53 · Россия. Премьер-лига
Тугарев высказался о возможном переходе в «Факел»
13:50 · Россия. Премьер-лига
​«Количество лжи превысило норму»: В «Краснодаре» резко ответили агенту Ахметова
13:48 · Россия. Премьер-лига
Врач «Динамо» рассказал о состоянии Маричаля и Нгамалё
13:40 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» подпишет игрока из чемпионата Колумбии слухи
13:38 · Россия. Премьер-лига
Президент «Оренбурга» высказался о трансфере Веры в «Локомотив»
13:33 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин ответил, готов ли к переезду в Европу
13:21 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» рассказали о состоянии Смолова
13:01 · Россия. Премьер-лига
Гранат — о переходе Ахметова: «Такое ощущение, что «Зенит» ослабляет конкурентов»
Все новости
Рекомендуем