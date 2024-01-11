В прессе появилась информация о том, что трансфер Родриго Саравии в «Ростов» срывается. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», эта информация не соответствует действительности – 23-летний уругваец станет игроком ростовского клуба.

В «Ростов» Саравия переходит из клуба «Пеньяроль». При этом в последние месяцы полузащитник на правах аренды выступал в Аргентине за «Химнасию».

После первой части сезона «Ростов» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России. В восемнадцати прошедших турах команда Валерия Карпина смогла раздобыть двадцать один зачётный балл.