Петржела: Главным тренером «Зенита» можно назначать португальца или бразильца

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что главный тренером питерской команды может быть иностранный специалист из Португалии или Бразилии.

Эксперт пришёл к такому мнению, потому что главными действующими лицами у «сине-бело-голубых» являются бразильцы.

«Чтобы им было комфортнее, главным тренером команды можно назначать человека из Португалии или Бразилии. Все равно упор в клубе делают не на российских футболистов», - приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Напомним, что в нынешнее трансферное окно «Зенит» пополнили три бразильца: Педро, Нино и Артур.