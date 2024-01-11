Зарема раскритиковала «Спартак»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказала мнение о позднем выходе «красно-белых» из отпуска. Команда планирует собраться 19 января.

«Удивлена, что «Спартак» так поздно выходит из отпуска. Видимо, заваленный отрезок после прошлогодних сборов не стал ни для кого уроком: ни для тренера, ни для менеджмента», - рассказала Салихова в беседе с корреспондентом Metaratings.ru.

Напомним, что 22 января «народная команда» отправится на первый тренировочный сбор в ОАЭ.

Первую половину сезона чемпионата России «Спартак» завершил на пятом месте. Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 30 очков в 18 турах.