«Зенит» приобрёл двух полузащитников, «Локомотив» забрал главного таланта России, а в Ростов едут Роналдо и Глушаков: главные трансферы недели

Главные трансферные новости прошедшей недели

Не ослабляет хватки «Зенит», оставляет за собой звание главного ньюсмейкера зимнего трансферного окна. Уже четыре трансфера закрыл действующий чемпион РПЛ. К активности Санкт-Петербурга добавился «Локомотив», просыпаются и другие клубы. «Евро-футбол.ру» резюмирует итоги прошедшей недели в мире скаутов и футбольных агентов. Самые интересные новости и свершившиеся переходы/аренды собраны в нашем дайджесте.

Российская премьер-лига

«Зенит» доминирует на трансферном рынке

Причём, не только в России. Такого активного начала года никто предложить не смог, а ведь формально в РПЛ не межсезонье. Но в эту длительную паузу селекционеры Санкт-Петербурга поработали знатно. Три бразильских игрока переехали на берега Невы. О трансферах Педро и Нино объявили уже на прошлой неделе, на этой – соотечественников догнал Артур. За 25-летнего вингера «Палмейрасу» заплатили 15 миллионов евро, ещё три могут доехать бонусами.

Артур за прошлый сезон собрал 10+2 по системе гол+пас за 43 матча, потихоньку присев в запас «Палмейраса». Но на трансфер обе стороны убедил Клаудиньо. Которому, кстати, тоже приобрели конкурента. За 850 тысяч евро из Краснодара переехал Ильзат Ахметов, подписанный «быками» бесплатно. Полузащитник тоже не был основным в своей команде, собрав 15 неполных матчей и два забитых гола. Интересно, что Ильзат Ахметов этим трансфером опустился на одну строчку в турнирной таблице. Дальновидно?

«Локомотив» купил «второго Пиняева»

Вот уж кто точно действует дальновидно, так это «Локомотив». «Железнодорожники» уже забирали из Самары главного таланта России – Сергей Пиняев прижился неплохо, но, пожалуй, пока не раскрылся так, как от него ожидали. А вдогонку уже едет новый проспект. Теперь в «Крыльях» феерит Никита Салтыков, которого считают восходящей звездой российского футбола.

Он так и будет играть за самарский клуб во второй части сезона, но это лишь аренда. «Локомотив» выкупил контракт Никиты Салтыкова за 400 тысяч евро, оставив его в «Крыльях» до лета. Самарский клуб также получит 20 процентов от перепродажи 19-летнего полузащитника.

«Ростов» удивляет новыми фамилиями

Валерий Карпин взял на сборы Дениса Глушакова. Не, это не новость из 2018 года. Экс-полузащитник «Спартака» решил отойти от пляжного футбола и поехать на сборы с «Ростовом». Но о контракте пока ничего не говорится, но согласие главного тренера (тем более, такого как Карпин) видеть игрока на сборах уже что-то значит.

Будут у «Ростова» новички и поименитее. В ближайшие дни контракт с «жёлто-синими» подпишет целый Роналдо. Бразильский форвард переходит из «Левски» за два миллиона евро, в текущем сезоне он сыграл 23 матча, забил семь голов. 23-летний бразилец очень далёк от славы великого Роналдо, но в Болгарии имеет неплохую прессу, считается талантливым форвардом.

Европейские чемпионаты

Усиление «Тоттенхэма»

Пока «Ливерпуль» пугает возможным трансфером Килиана Мбаппе, «Тоттенхэм» действует. «Шпоры» пострадали из-за отъезда Сона на Кубок Азии, поэтому проблема в атаке стала ещё более заметна. Тогда решено было вернуть в АПЛ Тимо Вернера. Экс-игрок «Челси» арендован у родного «Лейпцига» на полгода, «шпоры» также застолбили за собой право выкупа за небольшие 17 миллионов евро.

Но и это ещё не всё. «Тоттенхэм» умудрился увести талантливого молодого защитника у «Баварии». За 21-летнего румына Раду Дрэгушина мюнхенцы предлагали больше, но игрок выбрал АПЛ. Защитник стремительно прогрессировал в «Дженоа», чем вызвал неподдельный интерес топ-клубов. Как мы уже сказали, гонку за него выиграл «Тоттенхэм», предложив 25 миллионов евро сразу и шесть – бонусами. Неплохую команду собирают «шпоры» под Постекоглу.