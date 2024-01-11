Тугарев высказался о возможном переходе в «Факел»

Полузащитник «Ростова» Роман Тугарев высказался о возможном переходе в воронежский «Факел».

Игрок отметил, что на данный момент является игроком «Ростова» и не может говорить о возможном трансфере.

«Посмотрим, проведу ли этот сезон в команде. Как бы мне лично хотелось? Без комментариев», - приводит слова Тугарева «РБ Спорт».

Контракт 25-летнего левого вингера с командой с берегов Дона рассчитан до конца 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 900 тысяч евро.

В текущем сезоне Тугарев принял участие в 12 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей партнёрам по команде.