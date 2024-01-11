​«Количество лжи превысило норму»: В «Краснодаре» резко ответили агенту Ахметова

Ильзат Ахметов на днях сменил клубную прописку, перебравшись из «Краснодара» в «Зенит». Агент Ираклий Гегечкори, который представляет полузащитника, дал интервью, в котором обрушился с критикой на краснодарский клуб. В числе прочего агент заявил, что в клубе лучше относятся к легионерам, чем к россиянам, и что «быки» не сдержали обещания Ахметову по поводу его позиции на футбольном поле.

Валерий Бубнов, вице-президент «Краснодара», дал комментарий по поводу слов агента Ахметова.

«Мы не комментируем заявления агентов, но тут количество лжи в одном интервью превысило норму», - цитирует Бубнова «Спорт-Экспресс».

Бубнов отметил, что в «Краснодаре» одинаково относятся к игрокам всех национальностей. Также функционер сообщил, что Ахметов не ответил на предложение клуба о продлении контракта. Футболист просто проинформировал «быков» о переходе в «Зенит».

«Ок, ушёл и ушёл, он не игрок стартового состава. Мы благодарны ему за то, что он был в команде. Мы сделали ему предложение, на которое не получили ответа», - сказал Бубнов.

Также Бубнов сообщил, что «Краснодар» никогда не продавал своих лидеров конкурентам, и что слова агента о гордости клуба от продажи игрока в «Зенит» выглядят смешно.

В завершении Бубнов пожелал Ахметов успехов в будущем.