Врач «Динамо» рассказал о состоянии Маричаля и Нгамалё

Главный врач столичного «Динамо» Александр Родионов поведал о состоянии защитника Николаса Маричаля и нападающего Муми Нгамалё.

«Последний раз с Нгамалё мы общались в наступившем году. У него всё хорошо, он доволен тем, что находится в сборной. Он готовится, как и Маричаль. С ним тоже постоянно на связи, его ничего не беспокоит», - передает слова врача «Чемпионат».

Напомним, что после 18 туров Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 32 балла и находится на третьей позиции в турнирной таблице. «Бело-голубые» отстают от лидирующего «Краснодара» на шесть очков.