«Балтика» подпишет центрального защитника колумбийской команды «Америка де Кали» Кевина Андраде, об этом сообщает инсайдер Сезар Аугусто в социальной сети.

Отмечается, что это будет аренда до конца нынешнего сезона с с правом выкупа.

Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего футболиста в 750 тысяч евро.

В прошедшем сезоне Андраде принял участие в 45 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами партнёрам по команде.

Игрок также выступал за аргентинский «Платенсе» на правах аренды в 2022 году.

«Балтика» после первой части сезона Российской премьер-лиги идёт в зоне вылета.