Президент «Оренбурга» высказался о трансфере Веры в «Локомотив»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался насчет несостоявшегося трансфера полузащитника Лукаса Веры в московский «Локомотив».

«Сделка по трансферу Веры не закрыта. Мы отправили письмо, где расписали план выплат, и «Локомотиву» стоило бы ответить на него. Другие разговоры на эту тему - они от лукавого», - цитирует руководителя Sport24.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги 26-летний аргентинский хавбек провел 17 поединков, записав на свой счет один забитый мяч и четыре голевые передачи.

После 18 туров «Оренбург» занимает 14-е место в таблице чемпионата страны.