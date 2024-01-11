Тюкавин ответил, готов ли к переезду в Европу

Нападающий сборной России и московского «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос о потенциальном трансфере в Европу.

«Готов ли я к отъезду в топовый европейский чемпионат? Думаю, пока еще нет. Нужно еще работать над завершением, чтобы решать моменты «на автомате», - передает слова форварда телеканал «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Тюкавин провел 18 поединков, в которых записал на свой счет восемь забитых мячей и пять результативных передач. После первой половины сезона московский коллектив с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице.