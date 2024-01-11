«Гремио» хочет подписать Ду Кейроса

Директор бразильского «Гремио» Антонио Брум высказался о возможном трансфере полузащитника питерского «Зенита» Ду Кейроса.

Спортивный функционер отметил, что в клубе знают об игроке, и то, что он может играть более, чем на одной позиции, однако он не знает станет ли Ду Кейрос усилением для команды.

«Мы знаем его с тех пор, как он играл за «Коринтианс», но я не знаю, станет ли он нашим усилением», - приводит слова Брума журналист Фабио Алейшу в своём телеграм-канале.

В текущем сезоне 24-летний футболист принял участие в 16 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

Его соглашение с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года.