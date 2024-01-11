Червиченко: «Глушаков староват для РПЛ»

Экс-президент столичного «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном переходе полузащитника Дениса Глушакова в «Ростов».

«Не знаю, зачем Глушаков «Ростову». Для меня это загадка. Хотя, может, в центре что-то и сможет наладить. Не понимаю, зачем он нужен «Ростову». И староват для РПЛ, и не длинноват», - передает слова Червиченко «Чемпионат».

Ранее стало известно, что Глушаков прибыл на тренировочный сбор «Ростова». У игрока есть действующий контракт с костромским «Спартаком».

По итогам 18 туров Премьер-лиги «Ростов» занимает десятое место в турнирной таблице.