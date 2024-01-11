Артур Нигматуллин: «Прошлый год для меня получился отличным, но я хочу лучше»

Вратарь «Пари НН» Артур Нигматуллин рассказал, как для него сложился 2023 год.

По словам футболиста, несмотря на то, что прошлый год сложился для него удачно, он хочет выступать ещё лучше.

«Прошлый год для меня получился отличным, но я хочу лучше. Для себя лично подводил итоги года, пусть и без громких слов», – цитирует Нигматуллина «Матч ТВ».

В текущем сезоне 32-летний вратарь провёл за команду из Нижнего Новгорода 17 матчей, в которых пропустил 15 мячей и в семи встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.

После 18 туров РПЛ «Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 24 набранных очка.