Тюкавин оценил свою физическую форму после праздников

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о своей физической форме после новогодних праздников.

Форвард отметил, что Новый год невозможен без салатов, а как сохранить форму во время праздников является большим вопросом.

«Сохранил ли я форму? Узнаю на медосмотре. Но по ощущениям — нет. Будем все выгонять на сборах», - приводит слова Тюкавина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 21-летний футболист минувшей осенью продлил контракт с «бело-голубыми» до лета 2028 года.

В текущем сезоне Тюкавин принял участие в 23 играх во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и шестью результативными передачами партнёрам по команде.