Гранат: «Скучаю по матчам РПЛ»

Бывший защитник «Динамо» и «Рубина» Владимир Гранат признался, что уже успел соскучиться по РПЛ, которая в декабре прошлого года ушла на зимний перерыв.

«Скучаю ли я по матчам РПЛ? Да, конечно. Уже наступило то время, когда все успели отдохнуть от футбола. Хочется его возвращения!» – цитирует Граната «РБ Спорт».

Напомним, матчи чемпионата России возобновятся в начале марта. После 18 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», который опережает второй «Зенит» на два очка. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо». Отметим, что до конца турнира командам осталось провести по 12 встреч.