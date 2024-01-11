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Глушаков назвал причину своего ухода из костромского «Спартака»

11 Января 2024 • 11:44 Комментировать
Ростов
...
Крылья Советов
02.03 16:00

Известный российский полузащитник Денис Глушаков, который сейчас тренируется с «Ростовом», назвал причину своего ухода из костромского «Спартака».

По словам 36-летнего футболиста, у него была договорённость с клубом о том, что в декабре он покинет команду.

«У нас была договорённость до декабря месяца, и всё. Время прошло, там дальше видно будет. А так, всё прозрачно и по плану, ничего необычного», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

Напомним, Глушаков перешёл в «Спартак» в сентябре прошлого года. За команду из Костромы опытный футболист успел провести семь матчей, в которых отметился одной результативной передачей.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Кострома Денис Глушаков

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