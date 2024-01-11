Агент: Всегда понимали, что Ахметов должен играть в «Зените»

Агент полузащитника «Зенита» Ильзата Ахметова Ираклий Гегечкори рассказал, что переход его клиента в стан питерской команды назревал давно.

Агент отметил, что это была история не одного часа или дня, ведь периодически встречаясь с руководством команды с берегов Невы, обсуждался возможный переход, и все понимали, что Ахметов должен защищать цвета «сине-бело-голубых».

«Семак лучше всех знает потенциал Ильзата, тем более, исходя из ситуации в клубе, сильный россиянин сейчас никому не помешает», - приводит слова Ахметова «Чемпионат».

Напомним, что контракт рассчитан до лета 2026 года с опцией продления ещё на один сезон.