Московский «Локомотив» планирует продлить контракт с защитником Максимом Ненаховым.

Данную информацию сообщает Metaratings.ru.

25-летний правый защитник выступает за столичный клуб с 2021 года, его соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает его в 2,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Ненахов принял участие в 22 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами партнёрам по команде.

Ранее воспитанник Академии «Динамо» выступал за «Тюмень», «СКА-Хабаровск», волгоградский «Ротор», а также грозненский «Ахмат».

На его счету две игры за национальную сборную России.