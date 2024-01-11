В «Спартаке» высказались об отъезде Глушакова в «Ростов»

Елена Трошкина, которая является заместителем гендиректора по вопросам медиа и PR костромского «Спартака», прокомментировала информацию о том, что полузащитник Денис Глушаков прибыл на зимний тренировочный сбор «Ростова».

«Мы не против, если Глушаков пройдёт сбор с командой РПЛ. Денис будет проходить сборы с «Ростовом». Каких-то переговоров и предварительных договорённостей у нас нет», - передает слова Трошкиной «Чемпионат».

Напомним, что Глушаков является футболистом «Спартака». Трудовое соглашение между клубом и полузащитником рассчитано до завершения нынешнего сезона.