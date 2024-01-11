Глушаков: «Будет ли подписан контракт с «Ростовом»? Время покажет»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, отправившийся на сбор вместе с «Ростовом», высказался о своём возможном переходе в команду Валерия Карпина.

36-летний футболист признался, что пока не знает, появится ли у него возможность подписать контракт с «Ростовом», так как на данный момент он просто тренируется с командой.

«Будет подписан контракт? Время покажет, давайте не будем загадывать. поговорил с Валерием Георгиевичем, сказал, чтобы реанимировали меня после пляжных футболов, после всего. Приятно будет потренироваться», – приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Ростов» расположился на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 21 очко. Свой первый матч в весенней части сезона южане проведут 2 марта против «Крыльев Советов».