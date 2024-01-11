Форвард «Ростова» Комличенко: Комличенко: Уже хочется вернуться к футболу

Нападающий футбольного клуба «Ростов» Николай Комличенко рассказал, как провел свой отпуск.

Форвард отметил, что отдохнул на пять с плюсом.

«Был дома, с родными. Естественно, уже хочется вернуться к футболу. Соскучился по работе», - приводит слова Комличенко «РБ Спорт».

В текущем сезоне форвард принял участие в 18 играх во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами партнёрам по команде.

После первой части сезона Российской премьер-лиги команда с берегов Дона занимает десятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 21 очко.