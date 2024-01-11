Мамаев обматерил журналиста за вопрос о дебоше в самолёте

Экс-полузащитник сборной России и ряда клубов РПЛ Павел Мамаев попал в очередную скандальную историю. Игрок устроил дебош в самолете из-за отказа бортпроводников предоставить ему детскую коляску.

В аэропорту Мамаева встретил журналист телеграм-канала Mash и задал вопрос о произошедшей ситуации. Павел агрессивно отреагировал на вопрос журналиста, применив нецензурную лексику.

«Моя позиция по ситуации? Моя позиция – пошел на *** [мужской половой орган]» - грубо высказался футболист.

Напомним, что последним клубом в профессиональной карьере Мамаева были подмосковные «Химки». За сборную России он сыграл 15 поединков