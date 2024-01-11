В «Бешикташе» высказались о трансфере Миранчука

Представители стамбульского «Бешикташа» прокомментировали информацию о возможном подписании российского полузащитника Антона Миранчука, ныне выступающего за московский «Локомотив».

«Никаких переговоров с руководством «Локомотива» и агентом Миранчука не было. В «Бешикташ» пришел новый тренер, и мы обновляем список потенциальных новичков команды», - передает слова представителя клуба телеканал «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Антон сыграл 17 поединков. Полузащитник отметился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Контракт 28-летнего игрока рассчитан до лета 2024 года, его трансферная стоимость – пять миллионов евро.