Стало известно, как Галицкий отреагировал на уход Ахметова в «Зенит»

Футбольный агент Ираклий Гегечкори, который представляет интересы новоиспеченного игрока «Зенита» Ильзата Ахметова, рассказал о том, как владелец «Краснодара» Сергей Галицкий отреагировал на уход полузащитника.

«Один товарищ позвонил после трансфера и передал слова Сергея Николаевича: «Ильзат пошёл не абы куда, а в «Зенит». Для меня почётно, что на игрока «Краснодара» обратили внимание и пригласили», - приводит слова агента «Чемпионат».

О трансфере Ахметова в петербургский клуб было объявлено несколько дней назад. Ильзат подписал с «сине-бело-голубыми» трудовое соглашение до 2026 года.