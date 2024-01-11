23-летний уругвайский опорный полузащитник Родриго Саравия не перейдёт в «Ростов», об этом сообщает DSports.

Как сообщает источник, «Пеньяроль», которому принадлежит игрок, не смог найти денег на компенсацию аренды в «Химнасии Ла-Плата», где Саравия провел вторую часть прошлого сезона. Таким образом, он уже вернулся в расположение своего клуба.

Ранее СМИ сообщали, что команда с берегов Дона заплатит за уругвайца два миллиона евро.

За свою профессиональную карьеру Саравия провел 87 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.