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Тюкавин: «Морально не готов к сборам Лички»

11 Января 2024 • 09:54 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
02.03 16:00

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин заявил, что морально не готов к тяжёлым тренировочным сборам, которые устраивает наставник «бело-голубых» Марцел Личка.

«Крайне тяжёлые сборы Лички — это правда. Морально пока к ним не готов. Тренер уже рассказал нам, как всё будет проходить», — цитирует Тюкавина «Чемпионат».

Напомним, Личка возглавил «Динамо» летом прошлого года, перебравшись в московский клуб из «Оренбурга». После 18 туров РПЛ «бело-голубые» занимают третье место в турнирной таблице, набрав 32 очка.

Свой первый матч в весенней части сезона динамовцы проведут 2 марта против «Локомотива». Отметим, что до окончания турнира командам осталось провести по 12 встреч. 

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Евро-Футбол.Ру,
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