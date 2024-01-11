Тюкавин: «Морально не готов к сборам Лички»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин заявил, что морально не готов к тяжёлым тренировочным сборам, которые устраивает наставник «бело-голубых» Марцел Личка.

«Крайне тяжёлые сборы Лички — это правда. Морально пока к ним не готов. Тренер уже рассказал нам, как всё будет проходить», — цитирует Тюкавина «Чемпионат».

Напомним, Личка возглавил «Динамо» летом прошлого года, перебравшись в московский клуб из «Оренбурга». После 18 туров РПЛ «бело-голубые» занимают третье место в турнирной таблице, набрав 32 очка.

Свой первый матч в весенней части сезона динамовцы проведут 2 марта против «Локомотива». Отметим, что до окончания турнира командам осталось провести по 12 встреч.