Тюкавин: «Поехал бы на рыбалку с Жемалетдиновым»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, с кем из игроков РПЛ он бы поехал на рыбалку.

Тюкавин назвал полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова, подчеркнув, что 27-летний футболист хорошо умеет рыбачить.

«Из российских футболистов поехал бы на рыбалку с Рифатом Жемалетдиновым. Он хорошо рыбачит!» — приводит слова Тюкавина Sport24.

Из одноклубников Тюкавин выделил Даниила Лесового, с которым он уже ранее был на рыбалке.

В текущем сезоне Жемалетдинов провёл за «Локомотив» 13 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. На счету Тюкавина девять мячей и шесть передач в 23 встречах в составе «Динамо».