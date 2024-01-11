Агент назвал причину перехода Ахметова из «Краснодара» в «Зенит»

Футбольный агент Ираклий Гегечкори, который представляет интересы новичка петербургского «Зенита» Ильзата Ахметова, высказался о трансфере своего клиента.

«Никакого неуважения к «Краснодару» нет. Руководство должно понять выбор Ильзата. Он не ушёл абы куда, а ушёл реализовывать себя. Ему нужно доказать себе, что он достоин играть в такой команде», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, что Ахметов заключил контракт с петербургским клубом до 2026 года.

После 18 туров чемпионата России «Зенит» с 36 очками занимает второе место в таблице. Первым идет «Краснодар», который опережает команду Сергея Семака на два балла.