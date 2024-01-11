Черчесов оценил усиление «Зенита»

Бывший рулевой сборной России и венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился мнением о зимней трансферной кампании петербургского «Зенита».

«Все четверо появятся в распоряжении Семака уже на первом зимнем сборе - это большой плюс для тренерского штаба», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в зимнее трансферное окно ряды петербургского клуба пополнили россиянин Ильзат Ахметов, а также бразильцы Педро, Артур и Нино.

После первой половины сезона «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Сергея Семака отстает от идущего первым «Краснодара» на два очка.