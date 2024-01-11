Черчесов рассказал о варианте в Европе

Бывший наставник национальной сборной России Станислав Черчесов дал комментарий по поводу возможного назначение на пост главного тренера одного из турецких грандов. В СМИ появилась новость об интересе к специалисту со стороны стамбульского «Бешикташа».

«Бешикташ» действительно называл мою фамилию. Но я не привык называть клубы, с которыми были контакты. Когда появится конкретика с официозом, тогда можно давать комментарии», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что несколько дней назад «Бешикташ» назначил главным тренером команды португальского специалиста Фернанду Сантуша.