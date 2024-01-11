Черчесов ответил, возглавит ли он «Спартак»

Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов высказался о возможном назначении на пост главного тренера «Спартака».

«Поскольку нахожусь в свободном плавании, то меня упоминают в контексте «красно-белых». Но могу сказать, что слухи не имеют под собой почвы: на тему работы в «Спартаке» я ни с кем не общался», - приводятся слова российского специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что последним местом работы Станислава Саламовича был венгерский клуб «Ференцварош». Он был уволен с поста рулевого команды из-за провала в квалификации Лиги чемпионов.

В настоящий момент пост главного тренера «Спартака» занимает испанец Гильермо Абаскаль.