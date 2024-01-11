В «Урале» высказались о трансферах

Стало известно, когда екатеринбургский «Урал» планирует выйти из отпуска. Об этом рассказал президент клуба Григорий Иванов.

«Команда начинает проходить медосмотр 12 января. 16 числа вылетает на сборы. Новички на первом сборе? Наверное, будут. Работаем над этим», - передает слова руководителя «РБ Спорт».

Напомним, что по итогам первой половины сезона Российской премьер-лиги екатеринбургская команда набрала 19 баллов в 18 турах. «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата страны. Поединки РПЛ возобновятся в начале марта.

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