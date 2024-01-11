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Агент сообщил, когда Барриос вернётся в «Зенит»

11 Января 2024 • 08:23 Комментировать

Футбольный агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы полузащитника сборной Колумбии и петербургского «Зенита» Вильмара Барриоса, поведал о том, когда футболист должен вернуться в расположение российского клуба.

«Вильмар вернется в расположение «Зенита» в эти выходные», - передает слова агента «Спорт день за днём».

Напомним, что петербургская команда выйдет из зимнего отпуска 11 января. Игроки пройдут медицинский осмотр, после чего отправятся на тренировочный сбор в АОЭ.

По итогам 18 туров чемпионата России подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вильмар Барриос
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