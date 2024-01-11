Трансфер Лесового может сорваться

Игрок московского «Динамо» Даниил Лесовой может не перейти в Маккаби (Хайфа). Об этом информирует Walla.co.il.

Как стало известно журналистам, израильский клуб может отказаться от трансфера российского футболиста, несмотря на предварительную договоренность. В случае отказа контракт Даниилу может предложить другой представитель чемпионата Израиля – «Маккаби» из Тель-Авива.

Лесовой выступает за «Динамо» с 2020 года. В нынешнем сезоне Даниил принял участие в 13 поединках московского коллектива, записав на свой счет лишь одну результативную передачу.