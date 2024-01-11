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«Зенит» выбрал новую трансферную цель - это нападающий

11 Января 2024 • 08:05 Комментировать

Очередной бразильский легионер попал в сферу интересов петербургского «Зенита». По информации Netflu, «сине-бело-голубые» хотят усилить состав команды 21-летним форвардом «Флуминенсе» Джоном Кеннеди. Клуб предпримет попытку заполучить игрока этой зимой.

Кеннеди защищает цвета бразильского коллектива с января 2021 года. В прошлом году Джон провел 26 поединков в чемпионате Бразилии, забил шесть голов и сделал результативный пас. Трансферная стоимость потенциального новичка «Зенита» оценивается в семь миллионов евро.

По итогам первой половины сезона «Зенит» идет на втором месте в РПЛ.

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Зенит Флуминенсе трансферы футбола - зима 2024 Джон Кеннеди ещё теги
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