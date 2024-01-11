Глушаков отправится на сбор «Ростова»

Бывший полузащитник «Спартака», «Локомотива» и сборной России Денис Глушаков отправится на тренировочный сбор «Ростова» для получения практики.

По информации «РБ Спорт», хавбек решил не отправляться на зимний сбор костромского «Спартака», в составе которого игрок сейчас выступает. Глушаков обратился к главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину с просьбой поработать на сборе «жёлто-синих» для набора формы ко второй части сезона. После одобрения Денис отправится в ОАЭ, где находится основной состав «Ростова».

По итогам первого этапа первенства ФНЛ-2 нынешний клуб Глушакова занял последнее (десятое) место в турнирной таблице. На счету Дениса семь матчей и один ассист.