​Масалитин объяснил, почему Сперцяна не следует отпускать в Европу

Среди претендентов на услуги Эдуарда Сперцяна значится и туринский «Ювентус», однако бывший нападающий Валерий Масалитин, в свое время блиставший в составе таких клубов, как «Спартак» и ЦСКА, посоветовал руководству «Краснодара» сохранить талантливого футболиста.

- «Краснодар» намерен навязать борьбу «Зениту» за первое место, от того и не стремится расставаться с лидерами. То, что Сперцяна не хотят отпускать в «Ювентус», хорошо для интриги в чемпионате — нас ждет интересная борьба за чемпионство, - цитирует слова Масалитина Газета.Ru.

Напомним, что российский чемпионат погрузился в анабиоз до первого дня марта, когда состоятся матчи девятнадцатого тура.