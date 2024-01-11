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​Масалитин прочит Ахметову скамейку: «Игрок ротации, не более»

11 Января 2024 • 00:18 Комментировать

Бывший нападающий московских клубов «Спартак» и ЦСКА Валерий Масалитин скептически оценивает перспективы Ильзата Ахметова, который сменил «Краснодар» на «Зенит». Масалитин напомнил, что Ахметов на самом деле игрок ротации и в питерском клубе он, скорее всего, будет сидеть на скамейке запасных.

- Ахметов — игрок ротации, а не основного состава. Честно говоря, его трансфер в «Зенит» вызывает удивление. Понятно, что с точки зрения денег он выиграл, но с игровой точки зрения... Очень много российских футболистов, попадая в «Зенит», прилипали к лавке, - цитирует слова Масалитина Газета.Ru.

Напомним, что российский чемпионат возобновится в первый день весны.


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Зенит Краснодар Валерий Масалитин Ильзат Ахметов ещё теги
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