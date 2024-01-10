​Масалитин: «Артур - рискованный трансфер»

Бывшая звезда российского футбола Валерий Масалитин, выступавший за такие клубы, как московские ЦСКА и «Спартак», прокомментировал приобретение питерским «Зенитом» такого игрока, как бразилец Артур. Он сомневается в целесообразности такого трансфера, так как южноамериканец, по мнению Масалитина, может столкнуться с проблемами адаптации в составе российского чемпиона.

- Только время покажет, как он впишется в команду, и что это за игрок. Если он проявил себя хорошо в предыдущем клубе, то это не значит, что у него сразу получится в «Зените», - цитирует слова Масалитина Газета.Ru.

Напомним, что российский чемпионат возобновится в первый день марта.