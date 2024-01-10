​Интерес к Чистякову есть – агент

Агент Андрей Талаев, который работает с защитником Дмитрием Чистяковым из «Зенита», дал комментарий по поводу будущего футболиста.

«На данный момент Чистяков едет на сборы с «Зенитом». Интерес к нему есть, но мы пока ничего не рассматриваем», - слова Талаева приводит «РБ Спорт».

В сезоне 2023/2024 Чистяков поучаствовал в восьми матчах «Зенита». В них результативными действиями 29-летний футболист не отмечался.

Добавим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Чистякова в 2 миллиона евро.

«Зенит» на текущий момент располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России.