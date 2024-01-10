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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Зенит» пересечётся с Манчини

10 Января 2024 • 20:45 Комментировать

Второй зимний учебно-тренировочный сбор «Зенит» проведёт в Катаре. Согласно информации «Спорт-Экспресса», в Дохе питерский клуб забронировал себе тот же отель, где во время Кубка Азии будет базироваться сборная Саудовской Аравии. Главным тренером этой команды является итальянец Роберто Манчини. Таким образом, «Зенит» пересечётся со своим бывшим рулевым.

Отметим, что Манчини тренировал «Зенит» в сезоне 2017/2018. Команда выступила не лучшим образом, заняв в чемпионате России лишь пятое место.

Сейчас наставником «Зенита» является Сергей Семак. Зимние каникулы питерцы проводят на второй строчке в таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Роберто Манчини
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