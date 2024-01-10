​Сёмин оценил награду Тюкавина и перспективы «Динамо»

Нападающий Константин Тюкавин получил награду как лучшему российскому игроку 2023 года. Известный тренер Юрий Сёмин дал комментарий на это счёт.

«Заслуженная награда, он [Тюкавин] провёл прекрасный сезон. И он [сезон] ещё не закончился, его нужно довести до конца. Задачи у «Динамо» достаточно большие, они в состоянии бороться за чемпионское звание. Ну и Тюкавин – главная действующая фигура, на мой взгляд. Много решающих действий, голов, передач. Самое главное, чтобы он на этом не останавливался и двигался дальше. Талант нужно развивать большой работой», - сказал Сёмин на видео, которое опубликовала пресс-служба «Динамо».