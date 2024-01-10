​Гаджиев пояснил, почему бразильские легионеры - особенные

Известный российский специалист Гаджи Гаджиев обратил внимание и пояснил, почему в Россию чаще всего приезжают легионеры из Бразилии (в частности, особенно любовью к ним славится питерский «Зенит»). По мнению Гаджиева, все дело в том, что Бразилия близка России в социальном плане, также в микроклимат российских клубов очень удачно ложится легкость их характеров:

- Бразильцы хороши тем, что они однозначно лучше многих других иностранцев адаптированы к России. И они всегда создают в коллективе хорошую ауру, - цитирует слова Гаджиева Vprognoze.ru.

Российский чемпионат возобновится первого марта.